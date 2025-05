Fahrräder für die Pflegekräfte aus Vietnam

Zweite Gruppe gestartet

In Weitra ist man bemüht um die künftigen Arbeitskräfte. Laut Standortleiterin Mona Riegler würden einige der rund 87 Pflegekräfte des PBZ Weitras ein Studium zur Weiterbildung beginnen, „weshalb wir uns bereits jetzt darauf vorbereiten und nach Ersatz gesucht wird“.

41 Vietnamesen und Vietnamesinnen haben, wie berichtet, im Februar mit der einjährigen Ausbildung zur Pflegeassistenz in Krems begonnen. In dieser Woche haben 34 weitere künftige Pflegekräfte gestartet. Das Ausbildungsprogramm wird vom International Nursing Center (INC) – einer Tochtergesellschaft der IMC Krems – in Zusammenarbeit mit der Universität von Hanoi, der Landesgesundheitsagentur NÖ und dem Land Niederösterreich durchgeführt.

„Wir sind sehr zufrieden, die Auszubildenden sind extrem motiviert, bisher gab es keine negative Note bei Prüfungen“, sagt Markus Golla, Institutsleiter der Pflegewissenschaften am IMC Krems. Insgesamt müssen die Auszubildenden drei Praktika absolvieren, bevor sie in einem PBZ des Landes NÖ zu arbeiten beginnen können. Diese finden zum größten Teil im Waldviertel, im Weinviertel und in der Thermenregion statt.

Insgesamt sollen 150 Personen im Rahmen dieses Programmes ausgebildet werden – die nächste Gruppe wird 2026 erwartet. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, weswegen die Interessenten aus Vietnam bereits Deutsch lernen, bevor sie nach Österreich kommen.