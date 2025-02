Pflegeausbildung: Kritik an Lehrgang für Personen aus Vietnam

Der Vorsitzende der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit , und SPÖ-Landesparteichef Landesrat Sven Hergovich haben am Dienstag den Pflegeassistenz-Lehrgang für Vietnamesen in Niederösterreich kritisiert.

Bemängelt wurden Millionenkosten . "Es ist absolut widersinnig und teuer, unausgebildete Pflegekräfte aus Vietnam zu importieren, um sie hier auszubilden, während viele Menschen in Österreich selbst dringend auf Ausbildungschancen warten", teilte Hebenstreit per Aussendung mit.

Das Geld sollte besser in arbeitslose Jugendliche, Wieder- oder Quereinsteiger investiert werden, meinte Hebenstreit: "Wir brauchen langfristige Investitionen in die Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen für jene, die bereits hier leben. Es gibt genügend Menschen, die bereit wären, in der Pflege zu arbeiten - wenn die Rahmenbedingungen endlich stimmen." Kritik übte Hebenstreit auch an der FPÖ: Diese habe ihr Versprechen gebrochen, die Arbeitsmigration zurückzuschrauben.

"Es ist höchste Zeit, die Rahmenbedingungen für die Pflege in Niederösterreich nachhaltig zu verbessern", forderte Hergovich in einer Aussendung. "Niedrige Löhne, schlechte Arbeitszeiten und zu wenig Personal verschrecken viele Interessierte."

Ersten Auszubildenden starten am Montag

Ab März absolvieren 150 Personen aus Vietnam nach einem Deutschkurs in ihrem Heimatland in zwei Jahrgängen die Ausbildung zur Pflegeassistenz am "International Nursing Center" der IMC Fachhochschule Krems. Nach einer Prüfung erhalten sie einen Arbeitsplatz an einem Standort der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die ersten 41 Auszubildenden wurden am Montag in Krems begrüßt.