Begrüßungsfest: Vietnamesische Hilfe für die Pflege in Niederösterreich

Positive Aufregung ist im Veranstaltungssaal des IMC Krems zu spüren. Denn am Montagvormittag wurden die 41 jungen Menschen, die in Niederösterreich einen neuen Lebensabschnitt beginnen, offiziell begrüßt.

Begonnen hat der Bildungsweg offiziell mit einem intensiven Sprachtraining an der Hanoi University. Das praxisnahe Lernprogramm beginnt nun im März. Unterrichtet wird in der Piaristengasse sowie in den „Health Labs“ am Campus.

Markus Golla, Prokurist des INC und Leiter des Instituts für Pflegewissenschaft am IMC Krems, erinnert sich in seiner Begrüßungsrede daran, dass er sehr schnell von dieser „Vision“ begeistert gewesen sei. Man habe nun eine echte Win-win-Situation, denn „diese Menschen verfolgen ihren Traum, während wir qualifizierte und hoch motivierte Pflegekräfte gewinnen, die dringend benötigt werden und eine Lücke füllen, die wir allein mit heimischen Fachkräften nicht schließen könnten“, erklärt Golla.

Er beschreibt auch, warum man nicht bereits ausgebildete Pflegekräfte aus dem Ausland abwirbt. Denn die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass jene Personen dann in ihren Heimatländern fehlten und man so in eine globale Gesundheitskrise schlittern würde. Daher habe man sich bewusst für einen ethisch korrekten Weg entschieden (siehe Faktenbox).