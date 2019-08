Fahrerflucht nach tödlichem Unfall in Niederösterreich

Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf der B60 ziwschen Weigelsdorf und Unterwaltersdorf gekommen: Ein 84-Jähriger war mit seinem E-Bike nach dem Einkaufen auf dem Heimweg, als er von einem Lieferwagen erfasst und in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Lenker des Lieferwagens hielt nicht an, sondern beging Fahrerflucht. Der Lieferwagen war nach dem Zusammenstoß stark beschädigt, unter anderem war die Windschutzscheibe zu Bruch gegangen.