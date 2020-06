Explosives Nazi-Waffenlager

Auf einem Grundstück in einer Wohnsiedlung in Wiener Neustadt ist es am Wochenende zu einem brisanten Waffen- und Nazi-Fund gekommen. Die Polizei stieß in einem unbewohnten Haus und einem unterirdischen Bunker im Garten auf Maschinengewehre und hochexplosives Kriegsmaterial. Wie das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) herausfand, wurde das Waffenlager von einem 48-jährigen Wr. Neustädter angelegt. Ein Vorfahre des Verdächtigen soll ein bekannter und gefürchteter Nazi und sogar SS-Reichsführer gewesen sein. Deshalb habe der Mann auch geschichtliches Interesse und nach eigenen Angaben eine "große Sammlerleidenschaft" für Überbleibsel aus der Kriegs- und Nazi-Zeit.