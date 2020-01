Explosiver Jahreswechsel: Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Keine stille, sondern eine explosive Nacht hatten die Feuerwehren in Niederösterreich zum Jahreswechsel zu bewältigen. War es im Vorjahr mit 31 Einsätzen relativ ruhig geblieben, so musste man landesweit diesmal in der Silvesternacht zu 95 Löscheinsätzen ausrücken, so Feuerwehrsprecher Franz Resperger.

Im Zentrum stand der Bezirk Neunkirchen. Bereits eine Minute nach Mitternacht gingen rund 25 Notrufe über Feuer im Stadtgebiet in der Bezirksalarmzentrale ein. Insgesamt brannten 18 Hecken, eine Gartenhütte und ein Stromverteilerkasten.

In Gerasdorf am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ging eine Gartenhütte in Flammen auf. In Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) brach ein Zimmerbrand aus, der rasch gelöscht werden konnte. In Tulln retteten Sanitäter und Polizisten einen Mann aus einer brennenden Wohnung. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Bewohner des Mehrparteienhauses wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls im Krankenhaus behandelt.