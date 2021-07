Explosionsgefahr bei Feuer neben Tankstelle

Amstetten

Feuer

Kurz nach dem Alarm inheulten im westlichen Teil des Bezirks die Sirenen. Sechs Wehren wurden zum Brand des Dachstuhls einen Einfamilienhauses in der GemeindeSt. Pantaleon gerufen. Wodurch dasdort entstanden ist, konnte vorerst nicht eruiert werden.

Schon am Vormittag hatten 100 Feuerwehrleute im Nachbarbezirk Melk alle Hände voll zu tun, um einen Großbrand eines Stadels mit Hackgutvorräten zu löschen. Laut Landespolizeidirektion NÖ hatte ein 39-jähriger Mann in Rainberg bei Ruprechtshofen am Morgen noch glühende Asche einer Feuerschale auf einen Komposthaufen geleert. Wegen des Windes dürfte es zu einem Funkenflug gekommen sein, der die Holzvertäfelung der Scheune in Brand steckte. Die Frau des Hausbesitzer entdeckte zwar den rauchenden Misthaufen, aber die Löschversuche ihres Mannes mit einem Gartenschlauch waren vergebens. In der Scheune verbrannte der Fünfjahresvorrat an Hackschnitzel.