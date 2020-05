Explosion im Keller beschädigte Einfamilienhaus schwer

Eine ohrenbetäubend laute Druckwelle rollte Montagabend mit zerstörerischer Wucht durch ein Einfamilienhaus in Golling im Bezirk Melk. Ein Brand in einem Kellerraum hatte eine Explosion ausgelöst, die das schmucke Holzblockhaus regelrecht zum Bersten brachte. Der Hausbesitzer, 47, und sein Sohn, 14, die sich beide im Haus befanden, blieben zum Glück fast unverletzt.

„Die Wucht war unglaublich. Die Sicherheitstür des Kellerraumes wurde regelrecht aufgesprengt. Im Vorraum im Obergeschoß ist eine Tür ausgerissen worden“, erzählt Peter Jandl. Er war beim Unglück in einem Nebenraum im Keller. Sein Sohn Martin befand sich oben im Wohnzimmer. Sogar dort sei er regelrecht von einem Stuhl geschleudert worden, erzählt seine geschockte Mutter Hildegard. „Man muss froh sein, dass niemandem etwas passiert ist, aber was mit unserem Haus geschehen ist, ist schrecklich“, sagt die Frau.