Ex-Vizebürgermeisterin starb im Feuer

Kurz nach 19 Uhr kam es am Montag zu dem Unglück in Atzenbrugg, Bezirk Tulln. Ein 30-Jähriger führte im überdachten Außenbereich einer Werkstätte Arbeiten an einem Pkw durch. Dabei wurde der Benzintank entleert.

Als der Mann in die Montagegrube hinabstieg, soll es zu einer Explosion und in Folge zum Brand gekommen sein. Dieser setzte den gesamten Bereich unter einem Flugdach, wo Maschinen und Brennholz gelagert waren, in Vollbrand.

Als Brandursache wird die Verpuffung eines Benzin-Luft-Gemisches durch eine vorerst unbekannte Zündquelle angenommen, heißt es seitens der Feuerwehr. Der 30-Jährige aus dem Bezirk Tulln reagierte laut der Feuerwehr Atzenbrugg geistesgegenwärtig und konnte sich aus eigener Kraft aus der dramatischen Situation retten. Er wurde mit schweren Brandverletzungen vom Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins AKH nach Wien geflogen.

Insgesamt acht Feuerwehren mit rund 120 Mann waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer griff auf die Lagerhalle und eine angrenzende Scheune über; ein Wohnhaus konnte vor den Flammen gerettet werden.

Um das Brand vollständig löschen zu können, musste der gesamte Lagerbereich geräumt werden. Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr, die gegen extreme Hitzeentwicklung ankämpfen musste, mit ihrer Arbeit fertig.