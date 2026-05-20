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Bezirk Bruck an der Leitha

Ex-Tennisprofi Dominic Thiem setzt auf den Padel-Trend

Erster Padeltennis-Court des Start-ups "Smash" wurde am Mittwoch beim Parkbad Bruck an der Leitha eröffnet. 200 weitere sollen folgen.
Stefan Jedlicka
20.05.2026, 16:43

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Acht Personen auf einem Padeltennis-Platz

Ex-Tennisprofi Dominic Thiem will von der Beliebtheit des Trendsports Padeltennis profitieren. Gemeinsam mit dem burgenländischen Winzer Leo Hillinger und einer Reihe weiterer Investoren beteiligt sich die ehemalige Nummer drei der Tennis-Weltrangliste am Projekt „Smash“ der vier Gründer Philip Mader, Alexander Sommer-Fein, Ricardo Theiner und Franz Schall.

Am Mittwoch eröffnete man den ersten Padeltennis-Court beim Parkbad Bruck an der Leitha. Rund 200 weitere sollen österreichweit bis zum Jahr 2027 folgen, so das ambitionierte Ziel.

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„Padel gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden Sportarten und wir sehen im deutschsprachigen Raum enormes Potenzial“, sagt Schall. Thiem ist begeistert: „Padel hat für mich eine besondere Dynamik, weil der Sport unkompliziert  und extrem gemeinschaftlich ist. Man hat kaum Einstiegshürden und ist sofort mitten im Spiel.“ 

"Gemeinsame Zeit"

Man sehe darin „weit mehr als einen kurzfristigen Hype“, sind sich die Jungunternehmer sicher. „Das Schönste an Padel ist, dass es Menschen zusammenbringt, die sonst wahrscheinlich nie gemeinsam auf einem Platz stehen würden“, so Philip Mader. „Bei Smash spielen Freunde mit ihren Eltern, Anfänger mit Fortgeschrittenen, Jugendliche mit Unternehmern. Es geht nicht nur um Bewegung, sondern um gemeinsame Zeit, Emotion und echte Begegnung.“ 

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Man bietet ein digitales Buchungssystem und Videoüberwachung. Langfristig seien auch Indoor-Standorte mit Gastronomie, Pro-Shop und ergänzenden Sportangeboten wie "Padel & Pilates" geplant. Eine fixe Kamera an einem der Courts filmt Matches automatisch mit und erstellt Fotos sowie Video-Highlights, die Spieler im Anschluss direkt erhalten. "So können unkompliziert persönliche Match-Momente festgehalten und hochwertiger Content für Social Media geschaffen werden".

Nächster Court in Mitterndorf

Die nächsten Eröffnungen sind bereits fixiert: Mitterndorf und Pottendorf (Bezirk Baden), Schwadorf  (Bezirk Bruck/Leitha) und Pörtschach am Wörthersee. Bis Ende 2026 plant Smash bereits  40 Courts.

Bruck an der Leitha
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