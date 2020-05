EVN-Kraftwerkprojekt nimmt nächste Hürde

Das geplante Ybbskraftwerk der EVN bei Ferschnitz hat die nächste Hürde genommen. Die Bezirkshauptmannschaft Amstetten hat vor wenigen Tagen einen positiven Naturschutz-Bescheid für den Bau an der Hohen Brücke zwischen Ferschnitz und St. Georgen/ Ybbsfeld ausgestellt. Ein Grund mehr für die Projektgegner des Vereins „ Pro-Ybbs“, am Dreikönigstag Anfang Jänner aus Protest wieder in die eiskalte Ybbs zu springen.