EVN ändert PV-Einspeisetarif: Weniger Cash für Sonnenstrom

Nach den heuer bis zu einem Drittel gestiegenen Netzentgelten und dem Streichen der Mehrwertssteuerersparnis bei PV-Anschaffungen beschert nun die EVN-Tarifanpassung den nächsten Schatten im Sonnenreich. Gerade in NÖ hat es in den vergangenen zwei Jahren einen Boom bei der PV-Infrastruktur gegeben.

Die von Niederösterreichs Energieversorger EVN angekündigte Auflösung der fixen Einspeisetarife für Strom aus Photovoltaikanlagen dämpft gerade die Goldgräberstimmung unter den privaten Mini-Kraftwerkbetreibern. Wie auch andere Energieversorger passt die EVN ihren Tarif flexibel an die Stromhandelsbörse an. Um trotzdem Nutzen aus den Investitionen in ihre Anlagen zu ziehen, sind PV-Anlagenbetreibern zu einem schlaueren Energiemanagement aufgerufen.

120.000 PV-Anlagen

Der neue Tarif „SonnenStromMonat“ soll eine „marktgerechte Vergütung“ sein und wird monatlich auf Basis des österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) angepasst. Von den 120.000 PV-Produzenten, die in NÖ ihren Strom ins EVN-Netz einspeisen, verkaufen rund 70.000 ihre Energie auch an den Landesenergiekonzern. Mehr als 30.000 von ihnen liefern bereits zu den Bedingungen des neuen Modells. „Aufgrund der vielen Photovoltaik-Anlagen braucht es nun eine marktorientierte Bewertung der Einspeisevergütung“, erklärte EVN-Sprecher Zach. Waren es 2020 noch rund 40.000 Anlagen, so speisen jetzt dreimal so viele ins Netz NÖ ein. Das entspricht etwa einem Viertel aller österreichischen Anlagen.