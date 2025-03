Warum man trotz Kaiserwetter den Naturpark Ötscher meiden sollte

Mit Vehemenz machen die Verantwortlichen auf die dort noch aufrechte Wintersperre aufmerksam. Für den Appell an die Wanderer, "bitte kommt erst wieder im Mai, aber bitte jetzt nicht“ gibt es gute Gründe. In den Ötschergräben herrscht derzeit wegen Steinschlaggefahr die höchste Alarmstufe .

Nicht umsonst ging die Publikumstrophäe des vorjährigen niederösterreichischen Tourismuspreises an den Naturpark Ötscher-Tormäuer. Die wild-romantische Schluchtenlandschaft in den Vorderen und Hinteren Tormäuern wird jährlich von Tausenden durchwandert. Doch derzeit sei die Lage im riesigen Naturfreizeitpark alles andere als einladend und das Betreten aufgrund der aufrechten Wintersperre noch untersagt, heißt es aus dem Park-Management.

"Es ist wirklich gefährlich"

"Selbst die Einheimischen gehen derzeit nicht ins Naturparkgebiet. In den Schluchten ist es wirklich gefährlich“, sagt Naturpark-Betreuer Florian Schublach. Das momentane Wetter mit dem nächtlichen Frost und der für die Jahreszeit extrem warmen Sonneneinstrahlung am Tag hat gefährliche Folgen, weiß Schublach. Durch das tägliche Temperaturwechselspiel lösen sich in den Ötschergräben über den rund 20 Kilometer Wanderwegen in großer Zahl Steine jeder Größe.