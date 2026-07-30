Rund 250 Passagiere aus defektem Zug bei Schwechat evakuiert

Rund 250 Passagiere sind am Mittwoch aus einem defekten Zug zwischen den Bahnhöfen Kaiserebersdorf in Wien und Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) evakuiert worden. Wegen eines technischen Gebrechens war es zu einem Triebfahrzeugausfall bei dem Railjet gekommen, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag.

Unter den betroffenen Personen befanden sich auch zahlreiche Kinder sowie viele Reisende mit Gepäck. In Bussen wurden sie zum Flughafen gebracht.