Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Bezirk Bruck an der Leitha

Rund 250 Passagiere aus defektem Zug bei Schwechat evakuiert

Fahrgäste wurden mit Bussen zum Flughafen gebracht. Technisches Gebrechen war Grund für Streckensperre.
Stefan Jedlicka
30.07.2026, 17:06

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Menschen gehen über Bahngleise

Rund 250 Passagiere sind am Mittwoch aus einem defekten Zug zwischen den Bahnhöfen Kaiserebersdorf in Wien und Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) evakuiert worden. Wegen eines technischen Gebrechens war es zu einem Triebfahrzeugausfall bei dem Railjet gekommen, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag. 

Unter den betroffenen Personen befanden sich auch zahlreiche Kinder sowie viele Reisende mit Gepäck. In Bussen wurden sie zum Flughafen gebracht.

Blaualgen im Moorbad Schrems nachgewiesen: Stadt rät von Nutzung ab

Während der Evakuierung wurde der Bahnverkehr im betroffenen Abschnitt eingestellt. Im Einsatz standen Feuerwehr, Polizei, das Rote Kreuz und Mitarbeiter der ÖBB. Reisende erhielten Wasser und wurden bei Bedarf medizinisch betreut.

Bruck an der Leitha
kurier.at, SJ  | 

Kommentare