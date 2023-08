Europaweit einzigartige Tier- und Pflanzenwelt braucht Pflege

Der Osterluzeifalter, die Sägeschrecke oder die Kantabrische Winde: Sie alle leben und gedeihen auf den Trockenrasen entlang der Thermenlinie im südlichen Niederösterreich – und sonst nur noch an wenigen Orten in Europa. Um diese besonderen Lebensräume zu schützen und zu erhalten, treffen sich alljährlich Freiwillige aus ganz Österreich und darüber hinaus bei der „Umweltbaustelle“ in Pfaffstätten (Bezirk Baden).

Heuer werkt man noch bis 5. August. „Es geht darum, nicht nur zu reden, sondern anzupacken“, sagt Biologin und Projektleiterin Irene Drozdowski. Der Alpenverein, der „Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken“ und die Gemeinde Pfaffstätten helfen zusammen, um die Wiesen von zu intensivem Bewuchs freizuhalten. Denn: „Der Wald holt sich die Landschaft zurück, wenn sie nicht kultiviert wird“, weiß Drozdowski. Für die Trockenrasengebiete wäre das aber ungünstig: „Ohne Pflege durch Menschen und Weidetiere würden diese Flächen durch Verbuschung verloren gehen.“