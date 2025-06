72 Prozent der Niederösterreicher sind EU-Befürworter

Die Hochwasserschäden vom September vergangenen Jahres sind zum Großteil beseitigt, die Angst sitzt aber weiterhin tief. Einige Familien konnten aufgrund der Sanierungen noch immer nicht in ihr Haus zurückkehren. „Noch so ein Hochwasser und wir ziehen weg“, sagen Betroffene im Tullnerfeld. „Beim letzten Hochwasseralarm entlang der Perschling habe ich kein Auge zugemacht“, schildert Michelhausens Bürgermeister Bernhard Heinl seinen Gemütszustand angesichts der letzten schweren Regenfälle vor wenigen Wochen.

Das Tullnerfeld war eines der am stärksten überfluteten Gebiete im September, neben den Bezirken St. Pölten, Melk, Krems, Korneuburg und Mistelbach. Das Land NÖ hat landesweit bisher in 21.500 Schadensfällen rund 356 Millionen Euro ausbezahlt. Das sei schnell und unbürokratisch erfolgt, bestätigen betroffene Bürgermeister. Heinl hat die Menschen in seiner Gemeinde per Aussendung genau über die bereits erfolgten und zukünftigen Schritte informiert. Die Sofortmaßnahmen hätten sich bewährt, die Dämme entlang der Perschling haben beim zuletzt erfolgten Hochwasseralarm gehalten.

Hochwasserschutz

Jetzt sei man dabei, die Hausaufgaben zu machen: Kanalsysteme durchspülen und Auffangbecken ausräumen. Mit der Umsetzung von weiteren wasser- und naturschutzrechtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen soll laut Rudolf Friewald, dem Obmann des regionalen Wasserverbandes, im Sommer 2026 begonnen werden. Derzeit seien geotechnische Untersuchungen und Vermessungen im Laufen.