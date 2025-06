Zweiter Anlauf: Stadt Gmünd lädt zu Info-Veranstaltung wegen Spitalsdebatte

"Wir sind froh, dass wir nun im Rahmen der öffentlichen Informationsveranstaltung am 8. Juli 2025 Antworten auf die im März einstimmig beschlossene Resolution zur Zukunft der medizinischen Versorgung im Bezirk Gmünd erhalten werden", so Vizebürgermeister Jürgen Trsek.

Nun hat die Gemeinde eine Informationsveranstaltung im Kulturhaus Gmünd angekündigt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können dem Gespräch über „Die Zukunft der medizinischen Versorgung im Bezirk Gmünd“ am 8. Juli ab 18 Uhr beiwohnen. Notruf Niederösterreich , die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), das Amt der NÖ Landesregierung sowie die Hofmeister Gruppe werden erwartet. Vorab ist eine persönliche Registrierung via Online-Formular auf der Gemeinde-Website notwendig.

"Wir mussten unsere Teilnahme daran leider absagen, da im Vorfeld online via soziale Medien zahlreiche bedenkliche Äußerungen getätigt wurden", heißt es seitens der LGA. So sei ihnen in Postings etwa nahegelegt worden, „Personenschutz“ mitzubringen. "Andere Poster sprachen davon, uns gleich „verjagen“ zu wollen", so ein Sprecher der LGA. Eine transparente und offene Information über geplante Maßnahmen des Gesundheitsplans NÖ sei unter diesen Bedingungen damals leider nicht möglich gewesen.