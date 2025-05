Krankenhaus Gmünd: Stadt beschreitet Rechtsweg gegen Schließung

In Gmünd will man die Entscheidung des Landes NÖ, dass das Krankenhaus in fünf Jahren geschlossen werden soll, nicht einfach hinnehmen. Es gibt nicht nur lauten Bürgerprotest, der sich unter anderem in einer Petition (über 15.000 Unterschriften) und einer Demo im März mit 3.000 Teilnehmerinnen gezeigt hat - auch die politischen Fraktionen im Gemeinderat zeigen sich kämpferisch.