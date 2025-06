Hollabrunner ÖVP fordert Rücktritt von FPÖ-Sommer nach Alko-Fahrt

"Ich mache bei den Rücktrittsaufforderungen nicht mit", sagt Hollabrunns roter Vizebürgermeister Alexander Eckhardt. Der Sozialdemokrat meint zwar, dass Sommer verantwortungslos gehandelt habe, ob er dem Gremium weiterhin angehören sollte, müsse dieser aber selbst wissen. "Wenn jemand am Boden liegt, muss man nicht auch noch hinhauen. Das bringt keinem etwas", meint der Vize.

Er weiß: Das Landtagsmandat war ein Lebenstraum des jungen Hollabrunners. "Was will Marlis? Sollen wir ihm den Kopf abschlagen?", hält Lausch nicht viel von den Empfehlungen von außen und findet, die ÖVP sollte lieber vor ihrer eigenen Tür kehren. Lausch versteht, dass Sommer den Sitz im Gemeinderat behalten will: "Es ist ihm eine Herzensangelegenheit."

Der KURIER erreichte Michael Sommer, der bestätigt, dass die Niederlegung seines Landtagsmandats ein "großer und tiefgreifender Schritt" für ihn sei, den viele nicht so machen würden, wie er meint. Ihm sei aber bewusst, dass "ich nur dann glaubwürdig Maßstäbe setzen und einfordern kann, wenn ich selbst nach ihnen lebe". Würde er sein Mandat im Gemeinderat zurücklegen, würde dies verhindern, dass er "auf Augenhöhe und im persönlichsten Bereich für die Menschen" da sein könne und ihnen helfe. Das sei ihm jedoch gerade jetzt wichtiger denn je.