Eurofighter im Tiefflug über Wiener Neustadt

Zwei Eurofighter des österreichischen Bundesheeres sorgten Donnerstagvormittag für Aufsehen erregende Szenen am Himmel über dem südlichen Niederösterreich. Die Abfangjäger fegten im Tiefflug über die Dächer von Wiener Neustadt hinweg. In der 45.000-Einwohner-Metropole erweckten die Manöver am Himmel freilich großes Interesse der Bevölkerung.

Nur eine Übung

Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer kann besorgte Augenzeugen beruhigen. Wie er auf Twitter mitteilte, handelte es sich um eine Abfangübung der Jets. Die Abfangjäger waren deshalb in so niedriger Höhe über dem Stadtgebiet unterwegs.