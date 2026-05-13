In den letzten vier bis fünf Jahren bei ihren Geburtstagsfesten altersbedingt und gesundheitlich bereits gezeichnet, waren ihre Festtage davor dafür immer Höhepunkte im Euratsfelder Jahreskreis. "Ihr Geburtstag ist zu einem regelrechten Feiertag im Ort geworden. Viele Jahre schon rückte auch die Musikkapelle zu diesem Anlass aus", berichtet Euratsfelds Bürgermeister Johann Weingartner (ÖVP). Frau Wagner werde im Geschehen fehlen, versichert er. Im Rollstuhl sitzend, war sie etwa im Vorjahr sogar noch beim Kinderfasching anwesend.

Die Nachricht löst derzeit speziell in Euratsfeld sowie im Mostviertel, aber auch niederösterreichweit Trauer und viel Beachtung aus. Wenige Tage vor ihrem 112. Geburtstag ist am Dienstag in der Marktgemeinde im Bezirk Amstetten Anna Wagner verstorben. Die noch in der Kaiserzeit am 6. Juni 1914 geborene Euratsfelderin war mittlerweile weit über ihren Heimatort hinaus eine Berühmtheit. Seit dem 17. Jänner 2015 galt sie als Österreichs älteste lebende Person.

Auch bei den Festen oder bei Hochzeiten in Euratsfeld gehörte die Seniorin bis zum hohen Alter stets zur Schar der Gratulanten und Schaulustigen. Und vor allem bei den Ausrückungen der Musikkapelle Euratsfeld war sie immer gut gelaunt in der ersten Reihe der Fans zu finden.

Wegen ihrer Agilität und Lebensfreude bis ins hohe Alter wurde Anna Wagner bestaunt und bewundert. Ihr Lebenslauf ist mittlerweile sogar auf der Wissensplattform Wikipedia dokumentiert. Seit dem Juni 2024 gehört sie dem Kreis der "Supercentenarian" an. Das ist eine eigene Altersliga, in die Menschen ab dem 110. Geburtstag aufgenommen werden. In Euratsfeld wird auch versichert, dass Wagner bereits die älteste Person im deutschsprachigen Raum war.

Reisefieber

Viele Geschichten und Begebenheiten werden über die sehr arbeitsame Frau erzählt. Mit ihrer Pensionierung als Landwirtin Anfang der 1980er-Jahre sei Wagner erst richtig lebensfroh geworden, heißt es. Sie begab sich auf viele Reisen und organisierte solche auch für gleichgesinnte Senioren. Für Aufsehen sorgte sie auch anlässlich des 90. Geburtstags, als sie das erste Mal mit einem Flugzeug verreiste. Ziel war der Wallfahrtsort Lourdes.