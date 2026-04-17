Blue Zones: Jetzt kommt der Faktencheck zur Langlebigkeit
Sie sind seit Jahren das große Versprechen der Langlebigkeit: jene Gegenden der Welt, in denen Menschen angeblich auffallend oft 100 Jahre und älter werden.
Aus den „Blue Zones“ wurden Bücher, Kochbücher, Vortragsmarken, Lebensstilprogramme und zuletzt auch eine vielgesehene Netflix-Serie. Die Botschaft dahinter war immer verführerisch schlicht: Wer sich mehr bewegt, pflanzenbetont isst, gut eingebunden lebt und einen Sinn im Alltag hat, könnte nicht nur gesünder, sondern auch länger leben.
Erfunden wurde das Konzept in seiner populären Form von dem US-Journalisten Dan Buettner. Er prägte den Begriff „Blue Zones“, nachdem er — unterstützt von National Geographic, gemeinsam mit Forschern und Demografen — Regionen mit angeblich außergewöhnlich hoher Lebenserwartung untersuchte. Der Name geht auf blaue Markierungen auf einer Landkarte zurück, mit denen langlebige Gebiete in Sardinien eingezeichnet worden waren. Zu den bekanntesten Blue Zones zählen Okinawa in Japan, Nicoya in Costa Rica, Ikaria in Griechenland, Sardinien in Italien und Loma Linda in Kalifornien.
Wackeliges Konzept?
Dieses Erfolgsnarrativ geriet zuletzt kräftig ins Wanken. Vor allem der britische Forscher Saul Justin Newman griff die Datenbasis scharf an. In seinem 2025 veröffentlichten Preprint argumentiert er, dass extreme Altersangaben oft dort gehäuft auftreten, wo Register lückenhaft sind, Armut höher ist und Fehler oder Betrug wahrscheinlicher werden.
Er schrieb etwa, dass in den USA die Zahl der Superhundertjährigen nach Einführung flächendeckender Geburtsurkunden stark zurückgegangen sei, und verweist auf auffällige Muster bei Geburtsdaten sowie auf schwache Dokumentationslagen,
Newmans Kritik zielte damit nicht nur auf ein paar Einzelfälle, sondern auf das Fundament der gesamten Erzählung. Seine These, zugespitzt: Die extreme Langlebigkeit in manchen Regionen könnte zumindest teilweise weniger ein biologisches oder kulturelles Wunder sein als ein Problem schlechter Daten.
Ganz verschwunden ist die Blue-Zones-Idee dadurch nicht. Im Dezember 2025 erschien in The Gerontologist eine Gegenrede zum Thema. Sie verteidigt die demografische Validität der ursprünglichen Blue Zones und argumentiert, dass die Altersangaben dort mit den in der Gerontologie üblichen Standards aus mehreren unabhängigen Quellen überprüft worden seien. AFAR, die American Federation for Aging Research, sprach daraufhin von einer Bestätigung der wissenschaftlichen Gültigkeit dieser Langlebigkeitsforschung.
Blue Zones sollen nun überprüfbarer werden
Jetzt folgt der nächste Schritt: Die Blue Zones sollen formaler, enger und überprüfbarer definiert werden. Ein internationales Forscherteam unter Leitung von S. Jay Olshansky, unterstützt von der AFAR, soll eine Region nur dann als „Blue Zone“ gelten, wenn sie nicht nur viele sehr alte Menschen aufweist, sondern in belastbaren demografischen Daten zwei Dinge zeigt:
- besonders gute Überlebenschancen nach dem 70. Lebensjahr
- eine ungewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden — jeweils auf Basis sauber prüfbarer Register und externer Nachvollziehbarkeit.
Die lockere populäre Verwendung des Begriffs soll damit durch ein strengeres wissenschaftliches Raster ersetzt werden. Die bekanntesten Beispiele, auf die sich diese Definition bezieht, sind Nicoya, Okinawa und sechs Dörfer in Sardiniens Ogliastra-Region.
Bewegung, soziale Einbindung, wenig Rauchen, kaum Alkohol, eine überwiegend pflanzliche Kost und stabile Gemeinschaften bleiben als gesundheitsfördernde Faktoren dennoch gut begründet.
Was nun aber stärker unter Druck gerät, ist der automatische Schluss, dass aus jeder charmanten Erzählung über Hundertjährige auch sofort solide Wissenschaft wird. Für die Blue Zones bedeutet das künftig: weniger Mythos, mehr Demografie.
Kommentare