Blue Zones: Jetzt kommt der Faktencheck zur Langlebigkeit

Sie sind seit Jahren das große Versprechen der Langlebigkeit: jene Gegenden der Welt, in denen Menschen angeblich auffallend oft 100 Jahre und älter werden.

Aus den „Blue Zones“ wurden Bücher, Kochbücher, Vortragsmarken, Lebensstilprogramme und zuletzt auch eine vielgesehene Netflix-Serie. Die Botschaft dahinter war immer verführerisch schlicht: Wer sich mehr bewegt, pflanzenbetont isst, gut eingebunden lebt und einen Sinn im Alltag hat, könnte nicht nur gesünder, sondern auch länger leben.

Erfunden wurde das Konzept in seiner populären Form von dem US-Journalisten Dan Buettner. Er prägte den Begriff „Blue Zones“, nachdem er — unterstützt von National Geographic, gemeinsam mit Forschern und Demografen — Regionen mit angeblich außergewöhnlich hoher Lebenserwartung untersuchte. Der Name geht auf blaue Markierungen auf einer Landkarte zurück, mit denen langlebige Gebiete in Sardinien eingezeichnet worden waren. Zu den bekanntesten Blue Zones zählen Okinawa in Japan, Nicoya in Costa Rica, Ikaria in Griechenland, Sardinien in Italien und Loma Linda in Kalifornien.

Wackeliges Konzept?

Dieses Erfolgsnarrativ geriet zuletzt kräftig ins Wanken. Vor allem der britische Forscher Saul Justin Newman griff die Datenbasis scharf an. In seinem 2025 veröffentlichten Preprint argumentiert er, dass extreme Altersangaben oft dort gehäuft auftreten, wo Register lückenhaft sind, Armut höher ist und Fehler oder Betrug wahrscheinlicher werden.

Er schrieb etwa, dass in den USA die Zahl der Superhundertjährigen nach Einführung flächendeckender Geburtsurkunden stark zurückgegangen sei, und verweist auf auffällige Muster bei Geburtsdaten sowie auf schwache Dokumentationslagen,

Newmans Kritik zielte damit nicht nur auf ein paar Einzelfälle, sondern auf das Fundament der gesamten Erzählung. Seine These, zugespitzt: Die extreme Langlebigkeit in manchen Regionen könnte zumindest teilweise weniger ein biologisches oder kulturelles Wunder sein als ein Problem schlechter Daten.