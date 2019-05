EU zahlt Niederösterreichs Kindergärten

Bei einem Lokalaugenschein in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) präsentierten am Freitagnachmittag die Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und der EU-Abgeordnete Lukas Mandl (beide ÖVP), wie Gelder aus der EU in NÖ-Gemeinden investiert werden können.