EU-Wahl: Die Stimmung im Waldviertler Heimatort des Bundeskanzlers

Auch Ingrid Till spricht von einer spannenden Zeit, die Österreich derzeit innenpolitisch erlebt. Allerdings im negativen Sinn. Die Bilder von Strache auf Ibiza seien „befremdlich, aber auch nicht wirklich überraschend“, sagt die "Zugezogene". Für sie habe sich nichts an ihrer Wahlentscheidung geändert. Sie habe ohnehin von Anfang an gewusst, wen sie wählen möchte. Und nicht wählen, sei für sie nicht in Frage gekommen. „Wenn sich die Frauen ihr Wahlrecht schon so schwer erkämpfen mussten, ist es nur logisch, auch die Stimme abzugeben“, sagt Till.

Obwohl die Bilder aus der spanischen Finca auf Ibiza und die dadurch ausgelöste Regierungskrise die Medien innenpolitisch seit Tagen dominieren, gab es trotzdem noch einige Bürger, die sich dafür nur wenig interessierten. „Ich hatte in den vergangenen Tagen sehr viel Arbeit und kaum Zeit, Zeitungen oder Fernsehsendungen zu konsumieren. Ich hab‘ nur gehört, was passiert ist, aber hab mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht“, sagt Ferdinand Zechmeister auf dem Weg ins Wahllokal. Einen Appell hat er aber dennoch. „Wichtig wäre, wenn die Politiker wieder mehr auf die Probleme der kleinen Leute hören würden“, sagt Zechmeister. Das sieht eine Frau, die schnellen Schrittes weitergeht, genauso. Zur „Ibiza-Affäre“ sagt sie: „Ohne Worte. Das alles ist nur sehr traurig.“