EU nimmt Kanalgesetz ins Visier

2005 gründete der Hauptschullehrer Laaber die Plattform wirbasisdemokraten.at, sammelte Hunderte Unterschriften und bestritt mit seinem Anliegen einige Wahlkämpfe. Seit dem Vorjahr ist er Bürgerlistengemeinderat in seinem Heimatort im Bezirk Melk. Konsequenz im ökologischen Denken zieht der 57-Jährige in der täglichen Praxis durch. Er besitzt kein Auto und legt auch weite Strecken mit dem Fahrrad zurück.



Mit seiner Petition hat sich Laaber jetzt auch ans Europäische Parlament gewandt. Mit Erfolg: Im Antwortschreiben bestätigt der Petitionsausschuss zum Teil seine Sicht der Dinge. "Es liegt auf der Hand, dass eine Pauschalberechnung nach der Wohnfläche nicht zu Wassereinsparungen führt", heißt es im Schreiben der EU-Experten. Diese Berechnungsart könnte tatsächlich ungesetzlich sein, meinen sie. Allerdings habe jedes Land die Möglichkeit seine Berechnungsform zu begründen, dabei würde regionale Flexibilität eingeräumt. Geografische und klimatische Aspekte könnten miteinbezogen werden.



Was den Kanalrebellen aber besonders zuversichtlich stimmt, ist die Ankündigung einer konkreten Prüfung der rechtlichen Regelung in Österreich durch die EU-Kommission. "Die Kommission wird die Umsetzung des Artikels 9 (der Wasserrahmenrichtlinie, Anm. Red.) in Österreich im Zusammenhang mit der Bewertung der nationalen Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete prüfen", wird im Antwortschreiben zugesichert. 2012 soll ein Bericht über die Überprüfung veröffentlicht werden.