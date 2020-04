EU-Gericht schmeckt der Schnepfenstrich nicht

Geht es nach der EU, dann müssen die Niederösterreicher allerdings ihren Appetit auf das Vögelchen zügeln. Denn die Bejagung verstoße gegen die Vogelschutzrichtlinie. Genau das versucht man in NÖ seit Jahren mit wissenschaftlichen Studien und einem Monitoring zu entkräften. In einer Abschlussarbeit an der Uni für Bodenkultur in Wien wurde bereits 2011 der Einfluss der Frühjahrsbejagung untersucht. Dabei hat man festgestellt, dass die Jagd kaum Auswirkungen auf die Besatzentwicklung hat. „Denn es werden vorwiegend männliche Schnepfen erlegt, was keine Auswirkungen auf den Fortpflanzungserfolg hat“, so Landesjägermeister Josef Pröll. Die Schusszeit ist von 1. März bis 15. April begrenzt. In den Brutgebieten treten die Hennen meist erst gegen Ende auf. Laut Monitoring sind 96 Prozent der erlegten Schnepfen tatsächlich männlich. Laut Jagdverband ist der Bestand der Tiere seit vielen Jahren konstant, zuletzt sogar leicht steigend. Dennoch muss er sich dem EuGH-Urteil beugen, ab nächstem Jahr darf der Vogel nicht mehr bejagt werden.