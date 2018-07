Erster Seilbahntechniker des Landes

Bereits als kleiner Junge hat sich der Mostviertler für die Technik rund um die Liftanlagen interessiert, wenn er mit seinem Vater am Hochkar Ski fahren war. Aber erst in der Polytechnischen Schule ist dann der Wunsch in ihm hochgekommen, Seilbahntechniker zu werden: „Eigentlich wollte ich Elektriker oder so was werden, dann habe ich aber gesehen, dass die Hochkar Bergbahnen Seilbahntechniker ausbilden. Beim dreiwöchigen Schnuppern ist dann der Funke übergesprungen“, erzählt Gutleder. Eigenschaften wie Geschicklichkeit, Flexibilität, Abenteuerlust und Schwindelfreiheit sind Voraussetzung für den Beruf. Die Aufgaben reichen von technischen Servicearbeiten und Überwachen der Seilbahnanlagen bis hin zum Kundenkontakt.

Rund 160 Lehrlinge werden jährlich in der „Seilbahner-Schmiede“ in Hallein, der Landesberufsschule für metalltechnische Berufe ausgebildet. Heuer hat Alexander Gutleder seine Ausbildung mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Obwohl es ihm privat zum Sporteln auch in andere Berge zieht wird er beruflich am Hochkar bleiben. „Mir gefällt meine Arbeit hier und wenn mein Lehrmeister, Obermaschinist Josef Mitterbäck, in Pension geht, werde ich seine Aufgaben übernehmen“, erzählt Gutleder. Mitterbäck habe ihm alles gezeigt, was er kann, erzählt er.