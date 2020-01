Erste digitale Volksabstimmung: Scheibbser entschieden über Brücke

Mit einem eindeutigen Ergebnis hat die österreichweit einzigartige Volksabstimmung über die Gestaltung einer neuen Erlauftalbrücke in Scheibbs geendet. Die Bürgerbeteiligung in der Stadt wurde unter der Mithilfe des Bundesrechnungszentrums digital abgewickelt. Dazu hatten die Scheibbser die Möglichkeit die drei angebotenen Brücken über eine Virtual Reality-Brille innerhalb einer 3D-Umgebung zu inspizieren.

973 von 4.503 Wahlberechtigten (21,61 Prozent) nahmen die neue Form der Abstimmung an. Sie kamen dazu entweder ins Rathaus oder gaben von daheim auf ihrem PC oder am Handy ihre Stimme ab. Bürgermeister Franz Aigner ( ÖVP) machte den Weg für den Pilotversuch des Bundesrechenzentrums in Sachen „eDemocracy-Verfahren“ frei.