Erneuter Vergewaltigungsversuch: Polizei sucht nach dem Täter

In der Nacht auf den 4. November 2023 soll der Gesuchte in Groß-Enzersdorf zwei Frauen zu Fuß verfolgt haben. Die Betroffenen brachten sich letztlich in Sicherheit. Einen Tag später soll der Unbekannte beim Busbahnhof in Groß-Enzersdorf und vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in Orth versucht haben, zwei andere Frauen zu vergewaltigen. Die Opfer wurden dabei zu Boden gerissen, schlugen den Täter aber laut Polizei in die Flucht - was zuletzt auch der jungen Frau in Lassee gelang.

