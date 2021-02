Erneuerbare Energie: Länder-Achse setzt Gewessler unter Druck

Mit Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat der Klimaschutz in der Bundesregierung einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Aber genau bei diesem Thema bekommt sie jetzt aus zwei Bundesländern viel Druck. Nach einem Treffen der Energie-Landesräte von NÖ und Oberösterreich wird von der Klimaschutz-Ministerin gefordert, endlich das „Erneuerbare Ausbau Gesetz (EAG)“ umzusetzen.

„Wir haben kein Verständnis für Verzögern, Bremsen und Blockaden. Dadurch bleiben sowohl der Klimaschutz als auch Arbeitsplätze auf der Strecke und das gerade in einer Zeit, in der beides so dringend gebraucht wird. Ministerin Gewessler muss die Klimaschutz-Bremse lösen.“ So das gemeinsame Statement der beiden ÖVP-Landesräte Stephan Pernkopf (NÖ) und Markus Achleitner (OÖ).