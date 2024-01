Ermittlungen gegen Vösendorfs Bürgermeister: SPÖ fordert Sonderprüfung

Angesichts der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Vösendorfer Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) wegen des Verdachts der Untreue und Urkundenfälschung fordert die SPÖ Niederösterreich jetzt eine Revision aller Rechnungen in der Gemeinde. Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander forderte am Mittwoch von der schwarz-blauen Koalition im Land, sich von Koza zu distanzieren.

Dieser hat Neuwahlen in Vösendorf angekündigt, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, über seine Zukunft abzustimmen. Zwander kritisierte, Koza habe sich damit „jeglicher Kontrolle durch den Gemeinderat entledigt“. Nach dessen Auflösung könne er in den nächsten Wochen „frei schalten und walten, wie er will und Spuren vielleicht verschwinden lassen“.