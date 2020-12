Ermittlern aus NÖ gelang Schlag gegen die Drogenmafia

Der 47-jährige kroatische Staatsbürger ist in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. Ein in Wien lebender deutscher Staatsbürger (35) wurde als mutmaßlicher Suchtmittelabnehmer ausgeforscht und am 9. Juni festgenommen. In seiner Wohnung wurden 2,3 Kilo getrocknete Cannabisblüten, ein niedriger vierstelliger Eurobetrag und auf der Dachterrasse eine Outdoor-Anlage mit 40 Cannabispflanzen sichergestellt. Der Mann wurde ebenfalls in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Auslieferungshaft

Am 21. Oktober wurde schließlich aufgrund einer europäischen Festnahmeanordnung in Spanien ein 32-jähriger Deutscher als weiterer mutmaßlicher Suchtmittelabnehmer festgenommen. Er ist laut Polizei noch in Auslieferungshaft.