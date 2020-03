Ermittler zogen Baustellenbande aus dem Verkehr

Ein Schlag gegen eine besonders dreiste Einbrecherbande ist Ermittlern des nö. Landeskriminalamtes gelungen. Die Bande hatte es vorwiegend auf Baustellen abgesehen und ließ im großen Stil teure Maschinen, Werkzeug und anderes Material mitgehen.

Aufgrund der umfassenden Ermittlungen konnten drei ungarische Staatsbürger im Alter von 31, 35 und 42 Jahren am 9. Jänner gegen 00.15 Uhr nach einem Einbruchsdiebstahl in fünf Baustellencontainer im Gemeindegebiet Kottingbrunn beobachtet werden und kurz darauf in Teesdorf und Ebenfurth angehalten und festgenommen werden.

Die Fahrzeuge der Verdächtigen waren bis unter das Dach voll mit Elektrowerkzeugen und Einbruchsmaterial vollgestopft. Die drei Beschuldigten zeigten sich angesichts der erdrückenden Sachlage teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.