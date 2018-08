Erfrischender Zaubertrank aus dem Weinviertel

Spritzig, leicht, mit ungewöhnlichem Geschmack, passend zum Sommer, präsentieren Werner Hauser und Christian Glock ihre Getränkeinnovation „Jus(t)“. Es ist ein „Verjus-Sprizz“ gemischt mit Gin oder Wodka und versehen mit Lavendel, Rose, Rosmarin und Basilikum.

„ Verjus ist der Saft aus unreifen Weintrauben. Schon in der Antike wurde er als Würz- und Säuremittel, ähnlich wie Essig, verwendet. Zitrusfrüchte haben ihn aber im Mittelalter verdrängt, die Produktion von Verjus war zu teuer“, erzählt Christian Glock. Vor vier Jahren hat sich Winzer Werner Hauser aus Poysdorf (Bezirk Mistelbach) wieder auf die alte Tradition besonnen und angefangen, Verjus zu produzieren. Anfangs wurde er als Essig verwendet. „Irgendwann haben wir den Saft dann gespritzt und getrunken und irgendwann mit Gin und Wodka gemischt, das hat uns sehr geschmeckt“, denkt Christian Glock zurück. Er ist der Neffe von Werner Hauser und hat Jus(t) mit ihm zusammen entwickelt. „Gemeinsam mit einem Barkeeper haben wir dann angefangen auszuprobieren, verschiedene Zusammensetzungen getestet. Wir nennen es gerne den modernen Zaubertrank. Wir haben ein jahrtausendealtes Getränk und rücken es in ein modernes, neues Licht“, so Glock. Deshalb findet sich im Flaschen-Design von Jus(t) auch die Alchemie wieder.