Erdäpfel gegen den Hunger

Vor Ort wird die Caritas die Nahrungsmittel-Spende verteilen. „Das geht direkt an die Menschen. Nicht an Militärs oder sonstige.“ Am kommenden Donnerstag wird die Ware in Gmünd verladen, am 7. August soll sie in Dakar ankommen. „Genau zum richtigen Zeitpunkt, dann ist die Hungersnot am größten“, erklärt Piatti.

Drei Monate lang hat es gedauert, bis die Idee des Weinviertlers Realität wurde. „Damit will ich zeigen: Man braucht keine Politiker oder muss verstaatlicht sein um etwas zu bewegen.“