Er hat den Bogen raus

Die Individualität von Schreiberhubers Bögen beginnt bei den Hölzern. Aus elf Hölzern können Interessierte bei ihm auswählen. „Meine Kunden kommen vor allem aus Österreich, aber auch aus Deutschland. Die Kunden fahren durchaus bis zu sechs Stunden, um sich dann bei mir einen Bogen anzusehen, der ihren Wünschen und ihrem Können entspricht“, so der Bogenbauer.

Schreiberhuber hat diverse Musterbögen in seiner Werkstatt, die in seinem Haus untergebracht ist, ausgestellt. Und damit nicht genug: „Es dauert ungefähr ein halbes Jahr bis zu neun Monaten von der Bestellung eines Bogens bis zur Fertigstellung. Es gibt auch Bogenbauer, vor allem in Deutschland, bei denen man Jahre auf seinen persönlichen Bogen warten muss.“