Epileptikerin kämpft täglich um ihr Leben

Krankheit Die so genannte Grand-Mal-Aufwachepilepsie tritt in den meisten Fällen erstmals im Jugendalter (2. Lebensjahrzehnt) auf. Fünf Prozent aller Epileptiker leiden an dieser Form der Krankheit. Die Anfälle treten vorwiegend kurz nach dem Erwachen auf. Ein Anfall beginnt mit einem plötzlichen Bewusstseinsverlust, der auch während des Gehens oder Stehens erfolgen kann. Dabei besteht die Gefahr von Verletzungen durch Stürze. Die Bewusstlosigkeit während des Anfalls geht in einen tiefen Schlaf über, der bei einigen Patienten nur sehr kurz anhält, bei anderen aber viele Stunden dauern kann.