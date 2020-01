Entspannter Wahlsonntag für zwei Stadtchefs

Andrea Völkl und Dominic Litzka, die beiden Bürgermeister von Stockerau bzw. Wolkersdorf können am Wahlsonntag also entspannter aufwachen. "Ich war die vergangene Woche im Urlaub und werde den Wahlsonntag mit meiner Familie verbringen", erzählt Völkl. Die ÖVP-Stadtchefin ist seit dem letzten Frühjahr im Amt und ist froh, sich nicht wieder den Strapazen einer Wahl stellen zu müssen, sondern "die Arbeit in der Gemeinde fortsetzen zu können".

So sieht das auch Dominic Litzka. Der Bürgermeister ist ebenfalls froh, keinen Wahlkampf bestreiten zu müssen und Wolkersdorf zu arbeiten. Allerdings sieht er Wahlen per se als sehr positiv an: "Denn ist das Feedback der Bevölkerung, für die Arbeit der vergangenen Jahre. Also freue ich mich natürlich dass ich jetzt arbeiten kann, aber genauso freue ich mich auf das nächste Feedback."