Entspannte Atmosphäre statt purem Kaufrausch

Der große Ansturm der Kunden blieb am ersten Einkaufssamstag noch aus. „Gute Frequenz, aber noch keine richtige Weihnachtsstimmung.“ So lautete gestern die erste Analyse über die Geschäfte am vom Handel ausgerufenen ersten Weihnachtseinkaufssamstag. Viele Gustierer und neugierige Kunden würden von einer guten Atmosphäre zeugen, meinte Anton Cech, Manager der Shopping City Süd in Vösendorf mit 330 Shops.

„Aber wir sind noch mitten im November, weder wir noch die Kunden sind schon in der Weihnachtsvorbereitungen“, sagte Chech. Am kommenden Wochenende werde schon ganz andere Betriebsamkeit herrschen. Bei rund 90.000 Tagesgästen war gestern auch die Verkehrssituation rund um die SCS noch entspannt.