Entsorgungssünde entlarvte Drogenköche

Dass zwei Drogenmixer in Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, die Gemeindezeitung nicht lasen, kostete sie die Freiheit. Weil der Kanal ständig verstopft war, appellierte Bürgermeisterin Margit Göll über das Amtsblatt an die Bürger, forderte mehr Disziplin ein. Hätten die beiden Verdächtigen da aufgehört, die Abfälle aus der " Crystal Meth"-Produktion in den Kanal zu entsorgen, wären sie vielleicht gar nicht so schnell aufgeflogen.

"Immer wieder haben sich Anrainer über den Gestank beschwert", erzählt Bürgermeisterin Göll von häufig wiederkehrenden Problemen seit Jahresbeginn.

"Zwei Mal haben wir Kanalschächte ersetzen müssen, weil die kaputt waren. Das hat rund 9000 Euro Schaden verursacht, den wir bei den Verursachern einklagen. Das hat gerochen, als ob jemand Lackreste oder so etwas Ähnliches entsorgt", erzählt der Obmann der Abwassergenossenschaft, der namentlich nicht genannt werden will. Schließlich sei der Klärwärter von Haus zu Haus gegangen. Hätte überall geschnuppert. Dann sei recht bald klar gewesen, aus welchem Haus der undefinierbare Stoff kommt, der die Rohre verlegte.

"Als ich wusste, das sind Zweitwohnsitzer, habe ich sofort Anzeige bei der Polizei erstattet", betont der Obmann. Der zu diesem Zeitpunkt immer noch ausschließlich von Umweltgefährdung ausgegangen war. "Ich hatte Angst um die Kläranlage, denn wenn die kaputt ist, wird der Schaden sehr hoch", meint der Obmann.

Doch die Polizei konnte aus den Proben des entsorgten Materials herauslesen, worum es ging. Wenig später flog – wie "Heute" berichtete – das Drogenlabor auf, die Handschellen klickten.

Derzeit wird lediglich die Festnahme zweier Verdächtiger bestätigt. Über die Menge der hergestellten Drogen gibt es keine Auskunft, weil die Ermittlungen noch laufen. Gerüchte zufolge, soll das Duo die Drogen zu einem großen Teil zu einer Organisation in Osteuropa beliefert haben. Crystal Meth gilt als besonders gefährliche Droge, weil sie zu Herzversagen führen und Psychosen sowie Hirnschädigungen auslösen kann.