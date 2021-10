Entminungsdienst mit 250-Kilo-Fliegerbombe in Wiener Neustadt beschäftigt

Im Zuge von Bauarbeiten ist es am Dienstag in Wiener Neustadt zum Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gekommen. Das Kriegsrelikt wurde bei Bagger- und Tiefbauarbeiten in der Hubsteingasse im Musikantenviertel entdeckt. Das Areal wurde von der Polizei wegen der Explosionsgefahr sofort großräumig abgesperrt.

Wie der Sprecher des Bundesheeres, Oberst Michael Bauer zu Mittag bekannt gab, wurde der Entminungsdienst des Heeres angefordert. Umliegende Wohngebäude mussten evakuiert werden, bevor mit der Entschärfung der alten Fliegerbombe begonnen werden kann. Es kam zu Umleitungen in dem Wohngebiet.