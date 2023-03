Endstation für „Media-Markt-Bande“ im Gefängnis

Weil die Täter über das Alarmsystem in den Märkten Bescheid wussten, setzten sie auf Schnelligkeit. In wenigen Minuten rafften sie so viel Beute wie möglich in mitgebrachte Sporttaschen und ergriffen dann die Flucht. Dazu hatten sie in Wien zuvor einen Pkw gestohlen und darauf Kennzeichen montiert, die von einem anderen Wagen entwendet wurden.