Eltern zu Anmeldung ermahnt

Nicht alle der 280.000 Empfänger eines derartigen Briefes reagieren so gelassen und humorvoll wie Strasser. Die angegebene Hotline ist seit Tagen dauerbesetzt, viele schimpfen oder kritisieren harsch, dass für so einen Blödsinn Geld ausgegeben wird. Beamte wiederholen indessen am Telefon mit Engelsgeduld immer wieder dieselbe Erklärung: "Nein, Sie sind nicht persönlich gemeint, sondern Ihre Kinder."



Das ist aber aus dem Schreiben - es ging an Empfänger von Familienbeihilfe mit Kindern im passenden Alter - nicht gleich herauszulesen. Anscheinend habe jemand - so hört man inoffiziell - eine Einleitung vergessen, die genau das erklärt. Nämlich, dass man die Eltern angeschrieben hat, weil man die Adressen der Kinder nicht kennt.