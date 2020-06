Eltern wollen Minister Klug klagen

Eine Klage gegen Verteidigungsminister Gerald Klug kündigen Eltern von Schülern des Militärrealgymnasiums in Wiener Neustadt an. Die Schule steht nach Klugs Bundesheer-Reformplänen ja vor der Schließung. Das genaue Szenario ist nach wie vor unklar, obwohl Klug bereits im Oktober die Schließung der Schule in zwei Jahren angekündigt hatte. "Es ist unerträglich, wie mit der Zukunft unserer Kinder umgegangen wird", ärgert sich Elternvereinsobmann Andreas Pernjak.

Die Klage selbst ist praktisch fertig, in den nächsten Tagen soll sie beim Bezirksgericht Innere Stadt eingebracht werden. Letztlich geht es nur noch um einzelne Formulierungen und um die Frage, ob einzelne Eltern die Klage einbringen oder der Elternverein selbst.