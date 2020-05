Eltern besorgten 13-jährige Braut für behinderten Sohn

Als Latifa M. das Strafausmaß erfuhr, brach sie in Tränen aus. „Ich wollte ja nur das Beste für meinen Sohn“, so begründet die Angeklagte jene Handlung, die ihr und ihrem Mann am Landesgericht Korneuburg wegen Beitrags zu schwerem, sexuellen Missbrauch einer Unmündigen fünf Jahre unbedingte Freiheitsstrafe eingebracht hat. Die beiden haben sich allerdings drei Tage Bedenkzeit erbeten, das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.

Im Urlaub vor zwei Jahren in Bosnien haben die 44-jährige und ihr Mann Amir B. die damals 13-jährige Behija kennengelernt. Für die Großmutter eine einmalige Gelegenheit, ihrer Enkelin ein besseres Leben in Österreich zu ermöglichen. Gleichzeitig eine Chance für die beiden Angeklagten, ihrem geistig-beeinträchtigten Sohn eine künftige Frau an die Seite zu stellen. Denn seit seiner Geburt leidet der 19-jährige an einer genetischen Störung und gilt somit als Pflegefall. Laut Gutachten entspricht sein Entwicklungsniveau dem eines drei-bis vierjährigen Kindes.