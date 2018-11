Elf Monate Haft für Alkolenker, der 44-Jährigen tötete

„ Nie wieder“, beteuert Harald S. „ Nie wieder werde ich Alkohol trinken und danach in ein Auto steigen.“

Die Einsicht des Niederösterreichers, sie kommt zu spät. S. hat ein Menschenleben auf dem Gewissen. Dafür musste er sich am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten verantworten. Ein schwerer Gang für alle Beteiligten, vor allem aber auch für die Familie von Christian H., der bei dem Unfall ums Leben kam und nur 44 Jahre alt wurde.

Bei dem Prozess erinnert sich der Angeklagte an die Nacht auf den 1. Mai 2018 zurück. Stress habe er gehabt, deswegen auch nichts zu Mittag gegessen, erzählt er der Richterin. Dann sei er zu einer Feier mit Freunden gefahren, es wird Bier getrunken, aber auch härtere Getränke. „Ich habe den Grad meiner Alkoholisierung nicht bemerkt“, betont der 43-Jährige. Nachsatz: „Andernfalls hätte ich im Auto geschlafen.“ S. fährt von der Feier weg, 1,7 Promille Alkohol im Blut, in Kirnberg an der Mank im Bezirk Melk gerät er mit seinem Wegen auf die Gegenfahrbahn.