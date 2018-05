Bezirk Melk: 44-jähriger verbrannte in seinem Auto

Zu einem Großbrand rückten indes 160 Feuerwehrleute in der Mostviertler Marktgemeinde Seitenstetten aus. Am Montagnachmittag war der Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes in Brand geraten. Mithilfe eines Hubsteigers wurde das Dach geöffnet, Atemschutztrupps rückten von innen vor. Die Flammen griffen teilweise auf das angrenzende Wohnhaus über, es gelang jedoch, das Gebäude zu schützen. Verletzt wurde niemand.