Elf Feuerwehren bei Brand einer Soja-Trocknungsanlage

In Wolfsbach im Bezirk Amstetten wurden die Feuerwehren am Nachmittag wegen eines schwierigen Großbrandes alarmiert. Elf Feuerwehren mit rund 150 Einsatzkräften aus dem umliegenden Abschnitt wurden von der Bezirksalarmzentrale zum Einsatzort in der Gemeinde Wolfsbach beordert.