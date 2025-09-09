Elch Emil besucht Melk: Sucht er dort uralten Wildtierkorridor?

Auf seiner Tour durch Niederösterreich hat der junge Elch Emil mittlerweile Melk erreicht. Auch dort sorgt der Besuch aus dem hohen Norden für Entzückung, Aufregung, aber auch Bedenken.

Tierschützer haben Angst, dass dem Elch vor allem durch den Verkehr oder zu hysterische Menschenansammlungen etwas zustoßen könnte.

Nach den Schlagzeilen am Sonntag aus der Landeshauptstadt St. Pölten, wo es sich Emil am Hauptbahnhof neben den Gleisen gemütlich machte und damit die Westbahn für etliche Stunden lahmlegte, zeigt er sich Dienstagfrüh in stoischer Ruhe in Melk. Jede Menge Fotos mit ihm kursieren bereits im Internet. Zugleich wird gebeten, das Tier nicht zu stressen, in Panik zu versetzen oder anzufüttern.

Gefahr für Emil und Autofahrer Der stattliche Elch ist in der Melker Region weiterhin Hauptverkehrsstrecken, wie der B1, der Westbahn und der Westautobahn ausgesetzt. Der Melker Arzt Alfred Obermayer hatte sich schon am Wochenende im KURIER mit großen Bedenken zu Wort gemeldet. Zu sehr haben sich Unfälle in den 1980er-Jahren mit Elchen und auch einem schwerverletzen Menschen, den er nach einer Kollision auf der Autobahn im Spital behandelte, bei ihm eingeprägt. Er habe geahnt, dass Emil von St. Pölten nach Melk weiterzieht, sagte er am Dienstag.