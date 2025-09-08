Niederösterreich

Emil erobert Facebook: Der Elch hat schon 10.000 Fans

Elch steht in einem Gebüsch
Fan-Seite "Emil der Elch" ist populär. Am Wochenende kam es zu Polizeieinsätzen in St. Pölten, die Westbahnstrecke wurde zeitweise unterbrochen.
08.09.25, 09:40
Zusammenfassung

  • Elch Emil hat auf Facebook die Marke von 10.000 Fans überschritten, nachdem er am Wochenende für Aufsehen sorgte.
  • Der genaue Aufenthaltsort von Emil ist derzeit unbekannt, zuletzt wurde er auf dem Weg Richtung Norden gesehen.
  • Nach mehreren Sichtungen in St. Pölten musste am Samstag die Westbahnstrecke wegen Emil gesperrt werden, Appelle fordern Ruhe für das Tier.

Der durch Niederösterreich streifende Elch Emil hat auf Facebook 10.000 Fans. Nach einem ereignisreichen Wochenende rund um den Geweihträger wurde diese Marke in der Ende August erstellten Gruppe erstmals übersprungen.

Arzt warnt vor Unfällen: "Emil hat keine Überlebenschance"

Der genaue Aufenthaltsort des Tiers war am Montag vorerst nicht bekannt, es dürfte Sonntagfrüh von der Landeshauptstadt in Richtung Norden gewandert sein. Die Polizei verzeichnete keine neuerlichen Einsätze im Zusammenhang mit Emil, hieß es auf Anfrage.

Bahn stand für Emil still

Anders war das am Samstag, als in St. Pölten aus Sicherheitsgründen Polizeistreifen ausgeschickt werden mussten.

Elch steht in einem Gebüsch

Emil war an mehreren Stellen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt aufgetaucht und hatte für Menschenansammlungen gesorgt. In den Abendstunden bewegte sich der Elch auf die Gleise des St. Pöltener Hauptbahnhofs und nahm dort auch Platz. Die Folge war eine Unterbrechung der Westbahnstrecke, die am Sonntag kurz vor 1 Uhr aufgehoben wurde.

Elch "Emil" löst nächtliche Sperre der Westbahnstrecke aus

"Emil", der seit bald drei Wochen als "Wahl-Niederösterreicher" gilt, hatte sich an St. Pölten herangepirscht und war bereits am Donnerstag und am Freitag der Vorwoche im Stadtteil Pottenbrunn aufgetaucht. Der Geweihträger dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein.

Appelle um Ruhe

In der Facebook-Fangruppe "Emil der Elch" wird das Tier virtuell begleitet. Zu finden sind immer wieder auch Kommentare, in denen "Emil" viel Gesundheit gewünscht wird. Hinzu kommen Appelle, den Geweihträger auf seinem Weg durch das Bundesland möglichst in Ruhe zu lassen.

(Agenturen, eh) 

