Emil erobert Facebook: Der Elch hat schon 10.000 Fans
Zusammenfassung
- Elch Emil hat auf Facebook die Marke von 10.000 Fans überschritten, nachdem er am Wochenende für Aufsehen sorgte.
- Der genaue Aufenthaltsort von Emil ist derzeit unbekannt, zuletzt wurde er auf dem Weg Richtung Norden gesehen.
- Nach mehreren Sichtungen in St. Pölten musste am Samstag die Westbahnstrecke wegen Emil gesperrt werden, Appelle fordern Ruhe für das Tier.
Der durch Niederösterreich streifende Elch Emil hat auf Facebook 10.000 Fans. Nach einem ereignisreichen Wochenende rund um den Geweihträger wurde diese Marke in der Ende August erstellten Gruppe erstmals übersprungen.
Der genaue Aufenthaltsort des Tiers war am Montag vorerst nicht bekannt, es dürfte Sonntagfrüh von der Landeshauptstadt in Richtung Norden gewandert sein. Die Polizei verzeichnete keine neuerlichen Einsätze im Zusammenhang mit Emil, hieß es auf Anfrage.
Bahn stand für Emil still
Anders war das am Samstag, als in St. Pölten aus Sicherheitsgründen Polizeistreifen ausgeschickt werden mussten.
NIEDERÖSTERREICH: ELCH "EMIL" IN ST. PÖLTEN
Emil war an mehreren Stellen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt aufgetaucht und hatte für Menschenansammlungen gesorgt. In den Abendstunden bewegte sich der Elch auf die Gleise des St. Pöltener Hauptbahnhofs und nahm dort auch Platz. Die Folge war eine Unterbrechung der Westbahnstrecke, die am Sonntag kurz vor 1 Uhr aufgehoben wurde.
"Emil", der seit bald drei Wochen als "Wahl-Niederösterreicher" gilt, hatte sich an St. Pölten herangepirscht und war bereits am Donnerstag und am Freitag der Vorwoche im Stadtteil Pottenbrunn aufgetaucht. Der Geweihträger dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein.
Appelle um Ruhe
In der Facebook-Fangruppe "Emil der Elch" wird das Tier virtuell begleitet. Zu finden sind immer wieder auch Kommentare, in denen "Emil" viel Gesundheit gewünscht wird. Hinzu kommen Appelle, den Geweihträger auf seinem Weg durch das Bundesland möglichst in Ruhe zu lassen.
